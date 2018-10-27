Казахстанская певица Ерке Есмахан потеряла сознание и попала в больницу в Шымкенте, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел перед презентацией нового фильма Есмахан «Махаббат кафесі». По словам самой звезды, причиной стал напряженный график работы.

«Я очень ждала презентацию этого фильма. Не могла даже уснуть накануне. А сегодня в Шымкенте потеряла сознание и упала. Только что из больницы. Сегодня по этой причине сорвалась встреча со зрителями, за что прошу прощения», — сообщила Ерке Есмахан своим подписчикам в Instagram.