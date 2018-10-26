Неожиданным поворотом завершилась встреча популярной певицы Ерке Есмахан в Шымкенте. Артистка приехала в Шымкалу вместе с актерами на презентацию фильма «Махаббат кафесі», в котором сыграла главную роль и выступила в качестве продюсера.

Картину уже можно посмотреть в кинотеатрах Шымкента. Во время встречи с поклонниками молодой человек задал вопрос, на который последовал неоднозначный ответ артистки.

«Ерке, если вы сейчас выйдете из зала, и вам наденут на голову орамал и увезут в аул. Останетесь?» — задал вопрос молодой парень из Шымкента.

Ерке долго не думала и ответила парню с улыбкой.

«Вы только и обещаете украсть, никто не ворует. А я все езжу в Шымкент и езжу», — пошутила Ерке Есмахан.

Шымкентцы встретили артистов как подобает южанам: подарили сладости и цветы для Ерке. Воровать Ерке Есмахан никто не стал, но зато на сцену вышла маленькая девочка, которая попросила дать «бата» благословение, чтоб стать такой же артисткой.

В завершении Ерке Есмахан исполнила со зрителями песню «Кайда».

После встречи нам удалось поговорить с Ерке Есмахан и узнать подробности ее жизни. Смотрите совсем скоро на телеканале «Otyrar TV» программу «Тет-А-Тет» с Шуддином Саидовым.