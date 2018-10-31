В Сети обсуждают новую оптическую иллюзию, опубликованную на Reddit, сообщают РИА Новости.

На фото изображен кот, который смотрит на автора снимка снизу вверх, слегка наклонив голову, из-за чего его ухо напоминает клюв ворона.

В комментариях к записи пользователи заметили, что искусственный интеллект — программа для распознавания фото — не смог разобраться в ситуации и ошибочно определил, что на снимке запечатлен американский ворон.

«Это блестящее, великолепное фото. Настоящий обман зрения», — отмечают участники обсуждения.

С момента публикации твит с иллюзией собрал более 33 тысяч ретвитов и 99 тысяч лайков.