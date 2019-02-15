Пользователи соцсетей из Китая запустили флешмоб, в котором с помощью подручных средств изображают себя летящими в самолете. На это обратило внимание издание Daily Mail, сообщает Lenta.ru.

В рамках флешмоба Fake plane ride («Поддельное авиапутешествие») юзеры имитируют популярные фотографии, которые обычно публикуют путешественники перед тем, как вылететь из аэропорта. Для создания иллюминаторов участники используют ручки чайников и пластиковых бутылок.

Один из пользователей сфотографировал свой телевизор через ободок унитаза, который повесил на шею своей собаки. «Первый раз на самолете, я так возбужден», — подписал он пост со снимком.

В китайской социальной сети Weibo фотографии участников флешмоба набрали более 27 миллионов просмотров. Китайский аналог TikTok Douyin собрал более 24 миллионов просмотров с видео на эту тему.