У абитуриентов появилась отличная возможность сдать ЕНТ в январе.

После тестирования, который пройдет в январе можно поступить в ВУЗ только на платной основе. Прием заявлений на Единое национальное тестирование будет осуществляться с 1 по 15 декабря текущего года. Государственные гранты распределяются после сдачи основного ЕНТ.

Единое национальное тестирование (ЕНТ) будет проведено:

— для учащихся 11-12 классов средних школ (для зачисления в ВУЗ-ы на 2019-2020 учебный год на платной основе). Это отличная возможность для учеников выпускных классов проверить свои знания перед основным ЕНТ. Абитуриенты, претендующие на государственный образовательный грант, в обязательном порядке должны сдать основное ЕНТ летом 2019 года. Тестируемый, набравший проходной балл в январе, с сертификатом ЕНТ может лишь претендовать на зачисление в ВУЗ на коммерческой основе;

— а также, для студентов, условно зачисленных в ВУЗ-ы и завершающие первый семестр. Студент проходит тестирование для официального зачисления и для продолжения обучения в ВУЗ-е. В случае, если студент не набирает проходной балл (50 баллов), он будет отчислен.

Напоминаем, что тестируемые после сдачи ЕНТ в январе не лишаются возможности сдать основное ЕНТ в июне и участвовать в конкурсе для присуждения государственных образовательных грантов. Для подачи заявления на участие в тестировании необходимо обратиться в пункты проведения ЕНТ национального центра тестирования. Тестирование в январе платное, оплата составляет 2242 тенге.

Пресс-служба МОН РК