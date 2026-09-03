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Казахский тазы получил собственный памятный день

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

3 сентября в Казахстане отмечается День казахского тазы. Дата связана с предварительным признанием национальной породы Международной кинологической федерацией (FCI) 3 сентября 2024 года. За тазы закрепили международный стандарт №372, а Казахстан признали страной происхождения породы.

Казахский тазы веками был частью быта и традиционной охоты казахского народа. Сегодня продолжается работа по сохранению его генетического фонда, природных и рабочих качеств.

В Единой племенной книге Союза кинологов Казахстана зарегистрировано около четырёх тысяч тазы. Породу также представляют на крупных международных выставках.

В Казахстане реализуется комплексный план по сохранению и воспроизводству национальных пород собак на 2026–2036 годы. В области Жетісу создаётся Национальный центр казахских пород собак.

Окончательное признание FCI станет следующим этапом. До этого специалистам предстоит подтвердить стабильность породы на протяжении нескольких поколений.

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