В Шымкенте обновили десятки объектов электросетевой инфраструктуры

В Шымкенте в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону завершили запланированный на 2026 год капитальный ремонт электрических сетей.

В течение года отремонтировали 67,968 км линий электропередачи, восемь подстанций, а также 48 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.

На сегодняшний день все запланированные работы выполнены в полном объёме.

Проведённый ремонт направлен на повышение надёжности электроснабжения и стабильную работу энергетической инфраструктуры в осенне-зимний период.

Территориальный департамент Комитета продолжает контролировать подготовку энергетических объектов Шымкента к отопительному сезону.