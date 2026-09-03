В Шымкенте обновили десятки объектов электросетевой инфраструктуры

В Шымкенте в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону завершили запланированный на 2026 год капитальный ремонт электрических сетей.
В течение года отремонтировали 67,968 км линий электропередачи, восемь подстанций, а также 48 распределительных пунктов и трансформаторных подстанций.
На сегодняшний день все запланированные работы выполнены в полном объёме.
Проведённый ремонт направлен на повышение надёжности электроснабжения и стабильную работу энергетической инфраструктуры в осенне-зимний период.
Территориальный департамент Комитета продолжает контролировать подготовку энергетических объектов Шымкента к отопительному сезону.