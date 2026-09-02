Молодёжь Шымкента призвали выбирать профессию осознанно

Образованная и квалифицированная молодёжь — будущее страны и надёжная опора государства. В честь Дня знаний в городском парке состоялась необычная встреча, объединившая молодых людей. Школьники и студенты пообщались с профориентологом и обсудили важность правильного выбора будущей профессии. Встреча прошла в формате свободного общения, напоминающем TEDx.

Участниками этой важной встречи стали около 300 молодых людей. Главной темой встречи стал выбор профессии. Как оказалось, около 80 процентов молодых людей выбирают будущую профессию, ориентируясь не на собственные интересы и способности, а на советы близких. Но молодёжи важно ориентироваться на требования современного рынка труда и спрос.

Сегодня одного образования уже недостаточно — молодёжи важно уметь быстро адаптироваться к изменениям, считает профориентолог Жасулан Бостандыкулы: «Сегодня молодёжи недостаточно просто получать знания. Современный мир требует не только образованности, но и умения адаптироваться к изменениям. Чем быстрее человек приспосабливается к новым условиям, тем выше его конкурентоспособность. А значит, тем больше вклад молодёжи в развитие человеческого капитала страны».

Выбор профессии по призванию открывает путь к большим целям и успехам в выбранной сфере. Человек, который занимается интересным для себя делом, несмотря на трудности, продолжает развиваться и стремится стать профессионалом. Во время встречи молодые люди также рассказали, как выбирали свою будущую профессию.

О том, почему решила стать офтальмологом, рассказала студентка Аделя Мұрат: «Из-за постоянного использования телефона и других гаджетов у меня появились проблемы со зрением и развилась близорукость. Это сильно на меня повлияло. Я поняла, как важно беречь зрение, и не хочу, чтобы другие люди сталкивались с такими проблемами. Поэтому решила выбрать профессию врача-офтальмолога».

Сегодня в девяти ВУЗах Шымкента обучается более 98 тысяч молодых людей. Ещё около 50 тысяч студентов получают техническое и профессиональное образование. В этом году 285 молодых людей получили образовательные гранты акимата города.

Таким образом, у молодёжи есть широкие возможности выбрать подходящую профессию и начать профессиональный путь. Главная задача — эффективно использовать эти возможности и сочетать полученные знания с практикой.

Молодым людям важно не только получать образование, но и набираться практического опыта, отметил руководитель городского управления по делам молодёжи Акимжан Анарбайулы: «Именно молодёжь сегодня формирует будущее страны. В новом учебном году важно ставить перед собой высокие цели и последовательно идти к ним. Наряду с образованием нужно получать практический опыт, развивать творческие способности и активно участвовать в общественной жизни».

Встреча, на которой молодёжь поделилась своими мнениями и опытом, завершилась концертной программой. Музыка и яркие выступления дополнили атмосферу вечера, а мероприятие ко Дню знаний завершилось на позитивной ноте.