Как узнать есть ли деньги в ЕНПФ после смерти родственника?

Деньги, которые должны были достаться семьям, годами остаются невостребованными. В ЕНПФ хранятся пенсионные накопления умерших вкладчиков, но наследники не всегда обращаются за ними. Получить эти средства могут их наследники, но многие семьи, судя по данным пенсионного фонда, даже не знают о существовании таких накоплений.

На пенсионных счетах умерших казахстанских вкладчиков до сих пор остаются невостребованными около 63 миллиардов теңге. Такие данные на начало июля привести в пенсионном фонде. Речь идёт более чем о 290 тысячах счетов.

При этом почти 170 тысяч из них не востребованы уже больше десяти лет. Средняя сумма на таком счёте около 216 тысяч теңге, а медианная всего 35 тысяч. Юристы отмечают: принимать наследство это право, а не обязанность. Поэтому если вместе с небольшими накоплениями умершего человеку могут перейти крупные долги, наследники нередко отказываются от его имущества.

Небольшие суммы нередко остаются невостребованными из-за сложной процедуры оформления, отмечает юрист Сергей Уткин: «На счетах могут оставаться 30–50 тысяч теңге, о которых наследники просто не знают. Если шестимесячный срок уже пропущен, нотариус направляет человека в суд. И тогда многие задумываются, стоит ли из-за небольшой суммы проходить судебную процедуру, оплачивать услуги юриста и тратить время. В итоге расходы могут оказаться выше самой выплаты».

При этом ЕНПФ самостоятельно не сообщает родственникам умершего вкладчика о наличии пенсионных накоплений. Такая обязанность законом на фонд не возложена, но эксперты считают что она должна быть.

Эксперты предлагают автоматически информировать наследников о пенсионных накоплениях умершего. Такой механизм считает необходимым экономист Марат Абдурахманов: «Необходимо внести изменения в законодательство о пенсионном обеспечении. После регистрации смерти информация должна автоматически передаваться через систему eGov, а наследникам — приходить уведомление о наличии пенсионных накоплений. Это позволит людям своевременно узнать о средствах и оформить их в установленном порядке».

Чтобы получить пенсионные накопления умершего родственника, наследнику нужно в течение шести месяцев обратиться к нотариусу и открыть наследственное дело. Нотариус проверит наличие средств в ЕНПФ и определит круг наследников.

После этого выдаётся свидетельство о праве на наследство, с которым можно обратиться за выплатой. При этом шестимесячный срок касается именно принятия наследства, получить деньги можно и позже, но уже через суд.