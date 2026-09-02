eGov будет уведомлять родственников об экстренной госпитализации

На портале eGov.kz и в мобильном приложении eGov Mobile появился новый бесплатный сервис, который позволяет заранее указать близких для уведомления в случае экстренной госпитализации.

Если человек попал в ДТП, внезапно почувствовал себя плохо или оказался в больнице и не может самостоятельно связаться с родными, уведомление получат заранее выбранные им доверенные лица.

В новой услуге «Регистрация доверенных контактов для уведомления в случае госпитализации» можно указать до трёх человек. Доверенный контакт должен быть старше 18 лет и зарегистрирован в Базе мобильных граждан.

Для подключения сервиса на eGov.kz необходимо авторизоваться, выбрать соответствующую услугу и указать ИИН доверенного лица. После этого ему поступит SMS с предложением подтвердить или отклонить регистрацию. Для подтверждения нужно отправить код 911, для отказа — 912. Ответ необходимо дать в течение пяти часов.

После подтверждения пользователь подписывает запрос, а данные передаются в информационную систему Министерства здравоохранения. Обработка заявления занимает до 10 минут.

В приложении eGov Mobile услуга доступна в разделе «Госуслуги» — «Здравоохранение». Статус регистрации можно проверить в личном кабинете.

Новый сервис разработан для того, чтобы близкие могли своевременно узнать об экстренной госпитализации человека и оперативно связаться с ним или медицинской организацией.