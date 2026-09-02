Кентауские боксёры стремятся к олимпийской вершине

Кентауские боксеры успешно выступают на чемпионатах Казахстана и Азии. Молодые спортсмены, закалённые на ринге, теперь мечтают покорить олимпийскую вершину. Сейчас они готовятся к чемпионату Казахстана.

Молодой кентауский спортсмен Бактияр Анарбеков — шестикратный чемпион Казахстана и трёхкратный чемпион Азии. В бокс он пришёл 12 лет назад. Начинал тренироваться в местной секции и вскоре стал выделяться своим мастерством.

Теперь 21-летний спортсмен намерен защищать честь региона на предстоящем чемпионате страны в весовой категории до 65 килограммов.

О своих планах рассказал боксёр Бактияр Анарбеков: «За все свои достижения благодарен личному тренеру Рахматулле Шерметову, а также Бакдаулету и Турынбаю. Сейчас тренируюсь и под руководством известного наставника Мырзагали Айтжанова. Примерно через два месяца состоится чемпионат Казахстана среди взрослых, поэтому сейчас идёт усиленная подготовка. В 2027 году в Астане пройдёт Кубок мира с олимпийской лицензией. Моя цель — выиграть её, попасть на Олимпиаду и стать первым олимпийским чемпионом из Кентау».

По стопам Бактияра идёт и Абубакир Маханбет. Спортом он занимается с десяти лет. Сегодня спортсмен, ставший мастером спорта и неоднократным победителем региональных соревнований, также неустанно работает над собой и мечтает прославить Кентау на мировой арене.

Путь в большой спорт для Абубакира Маханбета начинался с обычного интереса к боксу, но со временем тренировки переросли в серьёзную цель. Об этом рассказал боксёр Абубакир Маханбет: «Я тренируюсь под руководством Рахматуллы Шерметова и за это время добился хороших результатов. Неоднократно становился чемпионом Туркестанской области, призёром чемпионатов Казахстана и побеждал на международных турнирах. В бокс сначала пришёл просто из интереса, хотелось адреналина. Потом начал участвовать в соревнованиях, увидел атмосферу турниров, и благодаря тренерам у меня появилось настоящее желание побеждать. Тогда я и поставил перед собой цель стать чемпионом».

Местная спортивная школа сегодня превратилась в настоящую кузницу чемпионов. Здесь тренеры подготовили пять мастеров спорта и более 30 кандидатов в мастера спорта. А 15 воспитанников становились чемпионами страны и доходили до крупнейших международных соревнований. По словам Рахматуллы Шерметова, такой результат — следствие индивидуальной работы с каждым боксёром.

Тренеры местной школы делают ставку не только на общие занятия, но и на индивидуальную работу со спортсменами. Именно такой подход помогает раскрывать потенциал боксёров, считает тренер Рахматулла Шерметов: «Воспитанники школы приходят на тренировки с большим желанием и уже понимают, к какому результату хотят прийти. Они выполняют задания и сами спрашивают, над чем ещё нужно работать. Чтобы вырастить сильного спортсмена, тренеру важно заниматься с ним индивидуально. Общие тренировки дают базу и повышают общий уровень, но именно персональная работа помогает быстрее увидеть и исправить ошибки каждого боксёра».

Сам опытный тренер когда-то также прошёл школу ринга. Сегодня он продолжает дело своих наставников и пополняет копилку отечественного спорта новыми победителями.