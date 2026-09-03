В Шымкенте развивают программы социализации для особенной молодёжи

В Шымкенте завершился проект, направленный на социализацию подростков и молодых людей с особыми потребностями. Инициативу реализовал общественный фонд «Ерекше жол» в рамках малых грантов Центра поддержки гражданских инициатив по заказу Министерства культуры и информации РК.

Участниками проекта стали 20 подростков и молодых людей в возрасте от 12 до 25 лет, а также 20 родителей.

Для участников организовали творческие мастерские и групповые занятия, направленные на развитие навыков общения, взаимодействия и командной работы.

Отдельная программа была предусмотрена для родителей. Для них провели обучающие встречи и психологические тренинги, посвящённые эмоциональной поддержке детей, развитию их самостоятельности и раскрытию интересов.

Проект был направлен на создание условий для более активной социализации молодых людей с особыми потребностями и поддержку их семей.