Ербол Рахимбеков назначен председателем суда Шымкента. Об этом сообщается в указе Президента Казахстана от 9 октября 2018 года № 768, передает Tengrinews.kz

До назначения главой городского суда Шымкента Ербола Рахимбеков занимал должность судьи Верховного суда РК. Ерболу Рахимбекову 54 года.

С 2014 по 2015 год работал председателем специализированного межрайонного суда по уголовным делам Астаны. За это время Ербол Рахимбеков расмотрел ряд резонансных уголовных дел.

Среди них дела: в отношении бывшего председателя Агентства по регулированию естественных монополий Мурата Оспанова; бывшего вице-министра сельского хозяйства Муслима Умирьяева; столичного бизнесмена Кайрата Жамалиева («Дело Алиби»); Каната Садуова, поджегшего свою жену, а также множество других дел.