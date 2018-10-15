Указом Президента РК Карим Берик Сейтижанулы назначен председателем военного суда Шымкентского гарнизона.

Сегодня председатель судебной коллегии по гражданским делам военного суда РК Ахметжанов Ербол Улатаевич официально представил нового председателя коллективу.

Карим Берик Сейтжанулы 1976 г.р. уроженец г. Шымкент. Выпускник Карагандинской школы МВД РК. С 1997 года начал трудовую деятельность в правоохранительных органах. С 2007 года работал судьей Енбекшинского района г Шымкент. С 2013 года был председателем Толебийского районного суда.