28 сентября состоялось заседание комиссии для отбора пятерых получателей стипендии имени Батырхана Шукенова, которая выдается при финансовой поддержке Фонда Булата Утемуратова.

Обладателями именных стипендий в размере 500 000 тенге стали Серик Аргимберде, Артур Бемм, Анна Данильченко, Мади Мадениетов и Эльвира Ропперт. Все они — студенты бакалавриата факультета инструментального исполнительства Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, передает Тengrinews.kz.

«Мы верим в большой потенциал казахстанских музыкантов и рады возможности поддерживать их. Это пилотный проект, но мы хотим расширять его географию, чтобы находить новые имена в разных областях страны», — комментирует Наргиз Шукенова, директор Фонда имени Батырхана Шукенова.

Батырхан Шукенов был первым выпускником Казахской национальной консерватории по классу саксофона, поэтому было решено основать именную стипендию в поддержку именно исполнителей на духовых инструментах. «Вернувшись из Ленинграда, Батыр решил посвятить себя игре на инструменте и поступить в консерваторию, — делится Наргиз. — В то время существовало духовое отделение, но отсутствовал класс саксофона. Помогла оперная певица Бибигуль Тулегенова: она поговорила с ректором, тогда Газизой Жубановой, которая и постановила — классу саксофона быть, если есть первый студент. Для нас это история о том, как талант и упорство одного человека могут формировать среду вокруг, и о том, как важно этот талант разглядеть и оказать ему своевременную поддержку».

В состав отборочной комиссии вошли: Бауржан Шукенов — председатель попечительского совета Фонда имени Батырхана Шукенова, Марат Айтмагамбетов — директор Фонда Булата Утемуратова; Жанат Ерманов — заслуженный деятель Казахстана, профессор, декан факультета инструментального исполнительства Казахской национальной консерватории имени Курмангазы и Наргиз Шукенова — директор Фонда имени Батырхана Шукенова.

Все участники предоставили мотивационные и рекомендательные письма, а также видеозаписи исполнения музыкальных произведений на выбор. Таким образом, жюри смогло в полной мере оценить их исполнительское мастерство, артистизм и мотивацию. Всего в финальном этапе участвовали 15 человек. В планах у двух фондов также проведение республиканского конкурса исполнителей на деревянных духовых инструментах, выпуск нотного издания песен Батыра на казахском языке и подарочного CD-DVD издания.