По номеру 8 (7172) 60-63-08 в АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» примут сообщения о нарушениях безопасности движения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на советника председателя правления нацкомпании Руслана Иманкулова.

Телефон доверия с номером 8 (7172) 60-63-08 установлен в департаменте безопасности движения АО «НК «ҚТЖ» для повышения безопасности перевозочного процесса. По этому номеру можно сообщить о допущенных и скрытых нарушениях безопасности движения на железнодорожном транспорте. Анонимность и конфиденциальность сообщений гарантируются.

«Абонент может назваться любым именем или вообще не сообщать его. Телефонный номер абонента не фиксируется, что обеспечивает его безопасность. Содержание беседы не передается третьей стороне. Мнение и взгляды абонента не осуждаются и не критикуются, что создает комфортные условия для разговора и эффективной работы с проблемой», — пояснил главный менеджер департамента безопасности движения Ниязбек Жанабаев. Если информация подтвердится, то оперативно будут приняты соответствующие меры.