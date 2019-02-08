30 сотрудников КТЖ одновременно задержали в четырёх регионах Казахстана за получение взяток

Более 30 сотрудников АО «Национальная компания «Казахстан темир жолы» в четырёх регионах страны задержали за получение взяток. Подозреваемые брали деньги с начальников поездов и проводников и за это не проводили положенные проверки. Об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Национального бюро по противодействию коррупции РК Шынгыс Кабдула, сообщает BNews.kz.

Он отметил, что устойчивая преступная схема действовала в четырёх регионах страны. В ней участвовали должностные лица инспекции транспортного контроля АО «НК «КТЖ» и линейных отделов полиции, а также несколько предпринимателей.

«Изобличены более 50 лиц, среди них – 31 работник компании АО «НК «КТЖ», в том числе три ревизора, три представителя инспекции транспортного контроля, девять работников частных перевозчиков, шесть дежурных по вокзалу, два сотрудника линейных отделов полиции, а также шесть человек, оказывающих посреднические услуги, так называемые «помогайки». Последние являются родственниками тех, кто был вовлечён в эту схему. Они занимались сбором денег», – рассказал Шынгыс Кабдула.

Следствие установило, что проводники и бригадиры поездов регулярно передавали им взятки от 8 до 40 тысяч тенге за то, чтобы ревизоры не проводили проверки и за общее покровительство.

В АДГСПК РК отметили, что спецоперацию по задержанию сотрудников НК «КТЖ» и других подозреваемых одновременно проводили в Акмолинской, Карагандинской, Павлодарской областях, а также в Астане и Шымкенте.

3 февраля по подозрению в коррупции задержали четырёх руководителей Костанайского отделения КТЖ.