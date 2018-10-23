В Сети появилось фото, на котором был запечатлен айсберг, форма которого напоминала идеально ровный прямоугольник, передает TJournal.

На фотографии, которую опубликовало NASA, изображён шельфовый айсберг, похожий на ровный прямоугольник. Он плавает недалеко от ледника Ларсена у побережья Антарктического полуострова.

Судя по внешнему виду айсберга — острым углам и плоской горизонтальной поверхности — он относительно недавно откололся от шельфа, отметили в космическом агентстве. Когда именно, неизвестно.

Размеры айсберга по фотографии определить трудно. Вероятно, в ширину он составляет более мили или 1,6 километра, оценила гляциолог NASA Келли Брант. По словам специалиста по изучению природных льдов, видимая часть глыбы, как и обычно, составляет всего 10% массы. Остальное скрыто под водой.

«Есть два типа айсбергов. Один из них приходит на ум, если вспомнить крушение «Титаника» — и на поверхности он выглядит как призма или пирамида. И также есть шельфовые айсберги. Они широкие, ровные и длинные как слоёный пирог. Такие айсберги формируются как ногти — когда кусок шельфа становится слишком большими, в конце концов он трескается» — Келли Брант, учёный NASA, изучающий природные льды.

Брант также отметила, что не советует прогуливаться по поверхности айсберга. Он слишком неустойчивый, а трещины могут образоваться на нём в любой момент.

NASA сделала фотографию во время операции IceBridge. Агентство снимает ледниковый покров Земли, чтобы изучать динамику его таяния.

Учёные утверждают, что человеческого вмешательства не было.