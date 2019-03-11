Исследователи NASA «озвучили» один из самых удивительных снимков телескопа «Хаббл». Превратив его в некий нотный стан, они получили композицию, которая может показаться жуткой. Но в середине звучит довольно отчетливая мелодия, сообщает Тotal.kz.

Изображение, которое использовано для этого проекта, сделано телескопом «Хаббл» в августе 2018 года. Из-за огромного количества галактик, поместившихся в кадр, его назвали «сундуком с галактическими сокровищами».

Команда, которая превратила фотографию в музыкальную композицию, объяснила, что каждая точка на изображении издает собственный звук.

Звезды и небольшие галактики откликаются короткими нотками, а крупные спиральные галактики выдают более длинные и сложные звуки.

Их тон зависит от местоположения — чем ниже они расположены, тем грубее звучит нота.