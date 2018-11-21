Звезды зарегистрировали свой брак после многих лет совместной жизни.

71-летний музыкант Бари Алибасов и 80-летняя советская и российская киноактриса Лидия Федосеева-Шукшина зарегистрировали свой брак, сообщает Sputnik.

Как сообщает издание «Вечерняя Москва», церемония бракосочетания прошла в Кутузовском отделе ЗАГСа в столице.

Во время торжественной церемонии молодожены нежно обнимали друг друга и уверенно поставили подписи в брачном листе.

Основатель группы «На-на» Бари Алибасов и знаменитая актриса более 20 лет живут вместе. У Федосеевой-Шукшиной есть трое дочерей от предыдущих браков. У Алибасова, который также был женат, 34-летний сын, которого зовут, как и отца, Бари.

Федосеева-Шукшина известна по таким фильмам, как «Они сражались за Родину», «12 стульев» и другие.

Ранее Бари Алибасов в эксклюзивном интервью Sputnik рассказал о том, что одержал победу над тяжелой болезнью.