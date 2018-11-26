Сегодня на заседании правительства в ходе рассмотрения вопроса об обеспечении стабильности цен на социально значимые продовольственные товары премьер-министр РК Бакытжан Сагинтаев дал ряд конкретных поручений.

Заслушав доклады министерств национальной экономики и сельского хозяйства по вопросам цен на социально значимые продукты питания, премьер-министр поручил акимам регионов держать на контроле реализацию мероприятий по насыщению рынков продуктами питания, развитию торговой инфраструктуры и устранению посредников. Особое внимание необходимо уделить работе в декабре месяце, в котором много праздничных дней. Данная ситуация должна быть просчитана и четко контролироваться.

Также Б. Сагинтаев отметил, что, несмотря на собранный урожай и имеющиеся средства на депозитах в банках второго уровня, запасы в Стабилизационных фондах должным образом не пополняются. Цены растут. В некоторых регионах депозиты лежат в банках без изменений, а Стабфонды не в полной мере выполняют свою работу.

Министерствам национальной экономики и сельского хозяйства поручено осуществлять координацию и ведение мониторинга динамики цен и формирования Стабфондов на постоянной основе.