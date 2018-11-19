В декабре отмечается несколько праздников: День Первого Президента (1 декабря, суббота), День Независимости (16 и 17 декабря, воскресенье и понедельник). В январе отмечается Новый год (1 и 2 января, вторник и среда), православное Рождество (7 января, понедельник).

Праздничные дни, выпадающие на выходные, переносятся на следующий рабочий день. Также на 2018 год утвержден перенос некоторых дней отдыха: с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря 2018 года.

Таким образом, в декабре отдыхаем: при пятидневной рабочей неделе — 1-3, 8-9, 15-18, 22-23, 30-31; при шестидневной рабочей неделе – 1-2, 9, 16-17, 23, 30. В январе продолжаем отдыхать: 1-2, 5-7, 12-13, 19-20, 26-27 при пятидневной рабочей неделе. При шестидневной отдыхаем 1-2, 6-7, 13, 20, 27.