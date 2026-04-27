Казахстанцев ждёт короткий рабочий май

Май в этом году обещает быть насыщенным на праздничные выходные дни. Сколько времени горожане смогут посвятить отдыху и какие праздники повлияют на рабочий график — в нашем материале.

Казахстанцы проведут значительную часть мая в режиме отдыха. В последнем месяце весны жителей страны ожидают дополнительные выходные дни, приуроченные к государственным праздникам, а также празднованию Курбан-айта. График позволяет заранее спланировать отпуск, поездки к родственникам или выезды на природу для отдыха и пикников.

Количество выходных дней зависит от графика работы, при пятидневной рабочей недели- 14 выходных и всего 17 рабочих дней, а вот работающие на шестидневке отдохнут всего 9 дней, а 22 дня станут рабочими .

Отметим, что май станет одним из самых «коротких» месяцев по числу рабочих дней. Это благодаря нескольким государственным праздникам и переносу выходного.

О каких казахстанских праздниках идет речь:

1 мая (пятница) — Праздник единства народа Казахстана;

7 мая (четверг) — День защитника Отечества;

9 мая (суббота) — День Победы.

Также в 2026 году на май приходится Курбан-айт: первый день праздника выпадает на 27 мая. При этом отмечается, что даты религиозных праздников зависят от лунного календаря и могут быть уточнены.