Соевое мясо компании «Зеленое село», которая находится в Китае, не прошло проверку на уровень содержания ГМО. В китайском продукте содержание недопустимых веществ превышало норму в 9 раз, передает Zakon.kz.

В соевом мясе под названием «Дед Мороз» китайского производства были выявлены нарушения правил изготовления продукта.

Согласно требованиям, допустимый показатель составляет 0,9%. В продукте же было обнаружено 8,45% одного вида ГМО и 1,77% — другого.

Местом производства на упаковке указан автономный уезд Чапчал-Сибоский, КНР, промышленный парк Инань, улица Гасяньлу.

Сейчас китайская продукция изымается из продажи.