Комитет изымает опасный продукт с ГМО: «Кляр. Хрустящая, аппетитная корочка для ваших блюд»

Комитет охраны общественного здоровья МЗ РК информирует, что филиалом Национального центра экспертизы г. Астана, при проведении лабораторной экспертизе, выявлено превышение количественного содержания генетически модифицированной сои от 7 до 120 раз в панировочной смеси с торговым наименованием «Кляр. Хрустящая, аппетитная корочка для ваших блюд», в составе которого была указана только пшеничная мука, кукурузный крахмал, дрожжи, соль и черный перец.

Продукт обнаружен при контрольном закупе в торговой сети г. Астана.

При этом, на потребительской упаковке отсутствует информация о содержании ГМО в указанной продукции.

Производителем указанного продукта является Южно-корейская компания «Neulpureun Co.Ltd», а импортером ООО «КОФ» (Российская Федерация).

В связи с чем, Комитетом дано поручение территориальным Департаментом по выявлению и изьятию из оборота вышеуказанного продукта, а также проверке всех поставщиков продукции в страну.

Также, направлено уведомление о принятии соответствующих мер по информированию производителя в Посольство Южной Кореи в Республике Казахстан.

Напомним, что допустимая норма содержания ГМО в пищевых продуктах, в соответствии с требованиями, установленными международными пищевыми стандартами Кодекс Алиментариус, составляет не более 0,9 % и подлежит обязательной маркировке.

В свою очередь, при обнаружении реализации вышеуказанного продукта на других объектах торговли, просим население информировать территориальные подразделения Комитета.