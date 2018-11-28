Обновлен онлайн-сервис АО «НК «ҚТЖ» по продаже железнодорожных билетов, передает Tengrinews.kz.

В новой версии интернет-портала bilet.railways.kz, разработанного Главным вычислительным центром АО «НК «ҚТЖ», учтены замечания и предложения пользователей ресурса.

При обращении на сайт пользователю предоставляется возможность оформления проездных документов (билетов) как через личный кабинет, так и без авторизации в нем.

При этом портал автоматически создаст для пользователя личный кабинет, чтобы в дальнейшем он смог распечатать бумажные копии электронных билетов, скачать электронные проездные документы в удобных форматах, а также в случае необходимости осуществить их возврат.

Функционал сайта обеспечивает возможность оформления билетов по полному и детскому тарифам в направлении «туда» и «обратно» в одном заказе, а также оформления проездных документов с использованием дисконтных карт. Реализованная на сайте функция «лист ожидания» позволяет пользователю зарегистрироваться в электронной очереди на приобретение билетов в случае отсутствия свободных мест в поездах.

При появлении свободных мест пользователь будет проинформирован об этом посредством электронной почты.

Кроме того, на сайте размещена справочная информация о расписании поездов, наличии свободных мест, стоимости проезда, актуальных скидках.

Портал автоматически подскажет самые популярные направления, чтобы облегчить поиск необходимых вокзалов и станций, а также поможет провести поиск по интересующим датам плюс-минус 2 дня.

К оплате принимаются платежные карты любых банков второго уровня, поддерживающих стандарты международных платежных систем Visa и MasterCard.

В случае возникновения вопросов можно воспользоваться помощью оператора в режиме online. Группа поддержки портала имеет собственный call-центр и работает в основных социальных сетях.