23 ноября в Шымкенте в 09.00 провели проверку системы оповещения с запуском электросирен. Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям просят горожан соблюдать спокойствие и не паниковать.⠀

«Это мероприятие проводится с целью проверки готовности системы оповещения.

Электросирены и другие сигнальные средства включаются для привлечения внимания населения при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. Это обозначает подачу единого сигнала оповещения «Внимание всем!».

Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации — телеканалы, радио и другие для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке», — сообщили в ДЧС Шымкента.