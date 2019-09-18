Сегодня в 12.00 часов во всех городах и районах Туркестанской области путем запуска электросирены будет проверена система оповещения. Просим не паниковать и соблюдать спокойствие.

Электросирена «Внимание всем!» является единым сигналом оповещения и включаются для привлечения внимания населения в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации.

Услышав этот сигнал, население обязано включить все доступные средства приема информации – телеканалы, радио, чтобы получить инструкцию о действиях в сложившейся ситуации.

Группа внутренних и внешних коммуникаций ДЧС Туркестанской области