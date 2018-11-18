Ноябрь. Деревья стоят практически голые. Но многие из них не сдаются и пока еще не полностью сбросили свою листву. Кроме того, что листопад – очей очарование, он еще и, как показывает практика, головная боль садоводов. Куда девать собранный урожай листьев? Сжигать? Оставлять в качестве перегноя? В общем извечный вопрос: что делать. А нужно ли? Нужно ли так тщательно избавляться от листвы, устраивать вечерами дымовую завесу над городом. Попробуем разобраться.

ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ – АКТИВ, А НЕ ПРОБЛЕМА

Осенью на всех нападает какая-то одержимость, особенно в городах. Опавшую листву сгребают в кучи, а потом увозят, оставляя и без того бедную почву без питательных веществ. А еще ее лишают защиты от сорняков, которые без листвы без проблем пробьются наружу весной. Есть и другая категория садоводов, которые оставляют листья лежать там, где они упали. И прежде, чем вы решите, в какой лагерь войти, давайте поговорим о важности листьев в саду.

Листья – это огромный ресурс для сада и огорода. Они богаты питательными веществами, выступают в роли одеяла и теплоизоляционного слоя, блокируют зимние сорняки, обеспечивают укрытие для червей и жуков, которые, в свою очередь, служат пищей для птиц зимой.

Опавшие листья – жизненно важное звено в природном цикле. Со временем они становятся частью почвы, предотвращая ее уплотнение от дождей и минимизируя эрозию на склонах.

Никто в здравом уме не подумает о том, чтобы убрать листья в лесу, но мы все это делаем в наших садах.

Если вы находитесь в лагере «людей с граблями», вам нужно помнить, что, убирая листья, вы лишаете почву возможности пополниться питательными веществами. И поэтому вы ответственны за то, чтобы найти другой способ восполнить эти вещества в ней. Вам придется принести в сад какой-то компост, разложить его на клумбах и в других местах, как только вы закончите сгребать листья.

Если вы расположились в другом лагере, вам нужно просто организовать ваши листья, чтобы они не душили газон, вечнозеленые кусты и многолетники. Если случаются не слишком снежные зимы, вы можете оставить листья на местах, а в середине февраля разгрести то, что от них осталось и сложить в кучу компоста. В случае со снежными зимами так можно поступить тогда, когда снег растает. Это позволит обеспечить приток воздуха и солнечного света к почве, разбудить растения. И, кстати, это уже самое время, когда можно внести некоторые органические удобрения вместе с новым слоем компоста.

В целом, вы должны помнить, что листья являются богатым источником питательных веществ для наших садов и огородов, а не проблемой. Лучше решайте, что делать с ними, весной.

КАК ПРОЩАЛЬНЫЙ САЛЮТ, ЛИСТЬЯ ЖГУТ

Попробуйте посмотреть на Шымкент с высокой точки поздним ноябрьским вечером, и вы попадете в настоящую «сумеречную зону» – густой дым, который не может пробить свет от фар машин, сильный запах гари и костров, успевающий пропитать одежду за несколько минут – картинка как из фильма-катастрофы. Все это происходит рядом с жилыми домами и продолжается неделями, пока не закончится сезон сжигания листьев.

Это занятие многим из нас кажется безобидным и привычным: осенью жители частного сектора собирают и сжигают опавшую листву. Такое восприятие – это отголосок советского времени, когда была популярна практика осенних субботников, а они всегда заканчивались сжиганием собранных листьев и мусора. Но несколько лет назад экологи стали бороться с этим стереотипом, доказывая, что сжигание листьев наносит вред окружающей среде и здоровью людей.

Экологи подтверждают, что, когда они сравнивают влияние выбросов, которые попадают в воздух от массового сожжения листвы, с промышленными выбросами, они не преувеличивают. При сжигании одной тонны сухой растительности в воздух выделяется до 30 кг вредных выбросов. В их состав входят одни из самых ядовитых веществ для человека – диоксины. При сжигании растений высвобождаются пестициды, которыми они могли быть обработаны, в воздух также попадают пыль, угарный газ, окиси азота, некоторые виды канцерогенов – все они вредят легким и бронхам, влияют на работу почек и печени, снижают иммунитет. В списке вредных веществ и бензапирен, который появляется в листьях, тлеющих без доступа кислорода – он может стать причиной раковых заболеваний. Кстати, дым костра в общем содержит примерно в 350 раз больше веществ, вызывающих рак, чем сигаретный дым.

Сжигание листьев не кажется серьезной проблемой, способной нанести большой вред, пока не увидишь масштабов.

Чем еще опасно сжигание листьев:

в сухих листьях сгорают зимующие в них полезные насекомые;

разрушается почвенный покров, погибают грунтообразующие микроорганизмы;

огонь уничтожает семена и корни травянистых растений, повреждает нижнюю часть деревьев и кустарников и верхние части их корней;

уничтожение лиственной подстилки приводит к увеличению промерзания грунта в 2-4 раза;

зола – очень плохое удобрение. Гораздо более полезной в качестве удобрения становится органика после перегнивания листвы в компостной яме;

эрозией почвы, выдувается плодородный слой.

Тлеющие кучи листьев – источник угарного газа, который раздражает слизистые, ослабляет организм, вызывает утомляемость и головную боль. Мусор, попадающий вместе с листьями в костер, становится опасной смесью ядовитых газов, которые вызывают аллергическую реакцию, влияют на иммунную систему и при постоянном воздействии могут стать причиной рака.

А как у них

В Москве за незаконную уборку опавших листьев коммунальщики получат штрафы размером до 300 тыс. рублей. Власти Москвы проводят проверки на соблюдение законодательства, согласно которому убирать листву на газонах запрещено – за исключением узких полос вдоль дорог. Также нельзя использовать острые грабли и метлы из-за высокого риска повреждения корней деревьев и напочвенного покрова. Соответствующее уведомление было разослано в префектуры столицы организациями, осуществляющими содержание газонов. Основным нарушением является уборка листвы на газонах в парках и скверах. Главное, чтобы листья не летели на дорогу и не забивали водостоки. По мнению эксперта, невежество коммунальных служб привело также к исчезновению дождевых червей, необходимых для разрыхления почвы и напитки ее кислородом – они как раз питаются опавшими листьями.