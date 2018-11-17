С 29 декабря текущего года планируется открыть маршрут Шымкент – Дубай.

Полёты будут выполняться два раза в неделю, сообщил Комитет гражданской авиации (КГА) Министерства по инвестициям и развитию.

«С 29 декабря 2018 года авиакомпания Объединённых Арабских Эмиратов планирует открытие нового рейса в Шымкент из Дубая», – говорится в информации.

Рейсы по маршруту Шымкент – Дубай – Шымкент будут выполняться два раза в неделю, по вторникам и субботам, на воздушном судне типа Boeing 737. Кроме того, для удобства пассажиров и удовлетворения спроса в туристический сезон с весны 2019 года планирует увеличение количества рейсов по маршруту Астана – Дубай – Астана с четырёх до пяти раз в неделю, проинформировали в КГА.

Авиакомпания, созданная правительством эмирата Дубай, начала полёты в 2009 году. Средний возраст бортов в авиапарке компании менее четырёх лет. Они выполняют рейсы более чем по 90 направлениям в 47 странах, в том числе Африки, Центральной Азии, Кавказа, Восточной Европы, Ближнего Востока и Индийского субконтинента.