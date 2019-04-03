В МИД РК прокомментировали ситуацию с вылетом шымкентцев из Дубаи.

Как сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, наши дипломаты в Дубаи взяли данный вопрос на особый контроль. «Никаких жалоб на данный момент нет. По информации авиакомпании Fly Dubai, все пассажиры, кто нуждался, размещены в гостинице и обеспечены питанием. Авиакомпания планирует предоставить альтернативу на вылет через Алматы, Бишкек и Ташкент. Предполагается, что все пассажиры уже завтра либо послезавтра вылетят в Казахстан», — Айбек Смадияров.

Напомню, около 80 казахстанцев не смогли вылететь в Шымкент из Дубая По неизвестным причинам их сняли с рейса.

«Мы должны были вылететь в Шымкент из Дубая, сели в самолет, прошли регистрацию, но за 5-10 минут до вылета пилот нам объявил, что, якобы, шымкентский аэропорт отказывается принимать наш борт. И нас сняли с самолета. Потом нас часов 6-7 держали в аэропорту. Притом, самолет, в котором мы сидели, был наполовину только заполнен», — рассказал Жандаулет Тлеубердиев, который вместе с супругой не может вылететь из Дубая в Шымкент. По словам мужчины, некоторые семьи, которые сняли с рейса, были с грудными детьми на руках. У многих уже закончились средства на покупку всего необходимого для малышей. Как отмечается, шымкентцев расселили по отелям. Люди ждут рейса домой, но по словам Тлеубердиева, туроператоры сообщили им, что отправят их в соседние страны. «Нам сказали, что отправят нас в другие страны, которые ближе — Кыргызстан, Узбекистан, а дальше, якобы, не их проблемы и люди должны добираться своим ходом», — поделился мужчина.