В Шымкенте супруги сохранили семью в порядке медиации.

В Картауский районный суд города Шымкента О.З. обратилась с иском к ответчику К.Е. о расторжении брака, указав при этом, что вступила в брак с ответчиком в 2012 году, от данного брака имеют троих детей. Совместная жизнь с ответчиком не сложилась из-за несовместимости характеров.

В судебном разбирательстве от сторон поступило ходатайство об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации.

При проведении процедуры медиации стороны пришли к следующему соглашению: ответчик К.Е. обязуется уважительно относиться к истцу О.З. и принять все необходимые усилия для сохранения и содержания семьи. Истец О.З. отказывается от заявленных требований к ответчику о расторжении брака.

Производство по делу прекращено.

Определение не вступило в законную силу.

Пресс-служба суда города Шымкента