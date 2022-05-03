Обвиняемого в мошенничестве полицейского выпустили под залог

Следственный суд Шымкента определил сумму залога в размере 40 миллионов тенге начальнику полиции Тюлькубасского района Данияру Мейрхану, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в городском суде г. Шымкента. Напомним, Данияр Мейрхан обвиняется по статье 190 часть 4 УК РК «Мошенничество в особо крупном размере».

«В отношении начальника полиции Тюлькубасского района следственные органы обратились с ходатайством о даче санкции на арест. Суд данное ходатайство удовлетворил и дал санкцию на арест. При этом в силу требований статьи 148, части 8 Уголовно-процессуального кодекса РК суд обязан установить размер залога. Суд установил залог на сумму 40 миллионов тенге», — сообщил Кабыл Дуйсенби, пресс-секретарь городского суда г. Шымкента.

К слову, Данияр Меирхан занял должность начальника РОВД Тюлькубасского района в марте 2020 года. Подробности дела можно прочитать тут.