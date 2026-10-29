В Шымкенте расширяются возможности для приобретения доступного жилья

В Шымкенте продолжается обеспечение горожан доступным жильём. Очередные 30 семей получили ключи от квартир в новых жилых домах.

Среди новосёлов — Гаухар Усербаева. Собственного жилья женщина ждала десять лет. Теперь вместе с двумя детьми она готовится к переезду.

Новую квартиру в микрорайоне Асар-2 семья уже успела осмотреть и теперь планирует ремонт и обустройство комнат.

«Мне очень понравилась квартира. Она уютная, светлая — такая, как я и мечтала. Эмоции сложно передать словами», — рассказала Гаухар Усербаева.

Квартиры для очередников расположены в микрорайонах Ақжайық, Бозарық и Асар-2. Дома введены в эксплуатацию и подключены к необходимым инженерным сетям.

В церемонии вручения ключей принял участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

Как сообщил исполняющий обязанности руководителя городского управления жилья Копжан Тулебаев, подрядные организации обязаны устранять выявленные строительные недостатки в течение гарантийного срока.

Гарантия на строительные работы составляет пять лет. При этом она не распространяется на повреждения, возникшие по вине самих жильцов.

По данным Отбасы банка, в очереди на получение жилья в Шымкенте сегодня состоят более 98 тысяч граждан.

До конца 2026 года в городе планируется предоставить 5 572 квартиры. На сегодняшний день ключи уже получили владельцы 4 058 квартир.

Новое жильё получили граждане, подтвердившие свою платёжеспособность. Среди них — люди с инвалидностью, многодетные и неполные семьи, а также работники бюджетной сферы.

В акимате отмечают, что работа по развитию жилищного фонда и обеспечению населения доступным жильём будет продолжена.