В Шымкенте расширяются возможности для приобретения доступного жилья

В Шымкенте продолжается обеспечение горожан доступным жильём. Очередные 30 семей получили ключи от квартир в новых жилых домах.
Среди новосёлов — Гаухар Усербаева. Собственного жилья женщина ждала десять лет. Теперь вместе с двумя детьми она готовится к переезду.
Новую квартиру в микрорайоне Асар-2 семья уже успела осмотреть и теперь планирует ремонт и обустройство комнат.
«Мне очень понравилась квартира. Она уютная, светлая — такая, как я и мечтала. Эмоции сложно передать словами», — рассказала Гаухар Усербаева.
Квартиры для очередников расположены в микрорайонах Ақжайық, Бозарық и Асар-2. Дома введены в эксплуатацию и подключены к необходимым инженерным сетям.
В церемонии вручения ключей принял участие аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.
Как сообщил исполняющий обязанности руководителя городского управления жилья Копжан Тулебаев, подрядные организации обязаны устранять выявленные строительные недостатки в течение гарантийного срока.
Гарантия на строительные работы составляет пять лет. При этом она не распространяется на повреждения, возникшие по вине самих жильцов.
По данным Отбасы банка, в очереди на получение жилья в Шымкенте сегодня состоят более 98 тысяч граждан.
До конца 2026 года в городе планируется предоставить 5 572 квартиры. На сегодняшний день ключи уже получили владельцы 4 058 квартир.
Новое жильё получили граждане, подтвердившие свою платёжеспособность. Среди них — люди с инвалидностью, многодетные и неполные семьи, а также работники бюджетной сферы.
В акимате отмечают, что работа по развитию жилищного фонда и обеспечению населения доступным жильём будет продолжена.