С приходом ноября на прилавках рынков появляется свежая хурма — настоящий осенний фрукт, как по цвету, так и по сезону. Она бывает и терпко-вяжущей, и сладкой — и в зависимости от сорта требующей различного обращения.

Хурма очень полезна. Она восполняет нехватку витаминов и микроэлементов в организме — в первую очередь, витаминов С, Р, бета-каротина, группы В, йода, калия, магния. Она деликатно стимулирует процесс пищеварения за счет пищевых волокон, которые содержатся в ней в больших количествах. Кроме того, пищевые волокна замедляют всасывание сахаров и понижают уровень холестерина, абсорбируют вредные примеси, в том числе, соли тяжелых металлов. В конце концов, в 100 граммах хурмы примерно 70 ккал, однако, съев штучку-другую, вы долго будете ощущать себя сытым.

Сортов хурмы на свете существует около двух тысяч. Она может быть от красной, до темно-коричневой, от идеально круглой и сердцевидной, до приплюснутой и почти квадратной. И весит тоже по-разному — от 60 до 500 граммов.

В сознании же обычных покупателей вся хурма делится на два вида: вяжущая и невяжущая. Вяжущие сорта съедобны, только когда они полностью созрели — в случае некоторых сортов практически до желеобразного состояния.

Как готовить

Чаще всего хурму едят свежей. Однако из неё получаются отличные салаты и закуски, десерты и выпечка, коктейли и другие напитки. С хурмой можно готовить очень интересные мясные блюда.

На Востоке очень популярна сушёная хурма. В Японии её называют hoshigaki, в Китае — ши-бинг, в Корее — gotgam, во Вьетнаме — хонг хо. Сушёную хурму едят в качестве закуски, десерта, используют для приготовления различных блюд (примерно так же, как и другие сухофрукты). В Корее сушеные плоды хурмы используются для производства традиционных корейских пряностей sujeonggwa, а созревшие ферментированные плоды используются для уксуса из хурмы gamsikcho.

В некоторых районах Маньчжурии и Кореи высушенные листья хурмы используются для приготовления чая. Его корейское название — ghamnip cha.

Сезон

Сезон хурмы начинается в конце октября и продолжается до декабря. Самые последние плоды сезонной хурмы можно купить в начале января. В эти месяцы в Россию поставляется преимущественно хурма из Узбекистана и Азербайджана.

Как выбирать и хранить

Первое впечатление о хурме может быть обманчиво: привлекательные на вид плоды могут оказаться хоть и сладкими, но совершенно несъедобными. Дело в том, что, пока плоды хурмы созревают, в них содержатся танины — они-то и обеспечивают специфический «вяжущий» эффект. Гарантированно сладкая, нежная, невяжущая может быть только полностью созревшая хурма. Но как распознать спелые и неспелые плоды?

Абсолютно уверены в спелости хурмы могут быть те, кто живет в южных широтах. Например, в Туапсе яркие огоньки оранжевой хурмы висят на деревьях до Нового года. И созревает она полностью, и холодами ее успевает прихватить. А вот «северным соседям» надо знать несколько правил.

Все сорта хурмы делятся на два вида — «обычный», или собственно хурма, и «корольки». Обычная хурма теряет вяжущий привкус только после полного созревания, когда ее мякоть приобретает желеобразную консистенцию.

Королёк же не вяжет в принципе: он всегда сладкий и нежный, даже если немного недозрел. Однако есть одно «но». Если произошло опыление и образовались семена, то «королек» созревает крепкий, сладкий и вкусный, внутри — коричневого цвета (за это его еще называют «шоколадным»). Если же опыления не было, семена не образуются, и вместо шоколадного «королька» получаются терпкие, вяжущие плоды. Вполне питательные, но довольно невкусные. Причем от срока созревания вкус их уже не зависит: терпкими могут быть и раннеспелые, и среднеспелые, и позднеспелые сорта.

Старайтесь выбирать королёк с мягкими бочками. Главное — смотрите на плодоножку: и листья, и сама плодоножка должны быть сухими, бурого цвета.

Королёк можно определить по характерному темно-рыжему цвету кожицы и коричневой, с еще более темными прожилками мякотью. Как правило, это небольшие круглые плоды.

Изумительная на вкус хурма сорта «шахиня» — яркая, крупная, в форме сердца. Но это не «королек», а значит, если плоды недозрели, вкус у них может быть вяжущий. Спелую «шахиню» можно отличить по полупрозрачной кожице с тонкими черными колечками: чем их больше, тем хурма более спелая.

Зрелая хурма должна быть мягкой, с гладкой, блестящей, тонкой полупрозрачной кожицей.

Вяжущий вкус не свойствен испанской хурме — большой, ярко-оранжевой, плотной и сладкой. Израильский сорт хурмы шарон также содержит очень мало танина.

Вот несколько способов помочь хурме дозреть.

1. Положите ее в один целлофановый пакет с яблоками или помидорами: эти плоды выделяют газ этилен, который и заставит хурму быстрее созреть.

2. В течение 10-12 часов подержите хурму в теплой (30-40 градусов) воде — танины, а следовательно, и вяжущий вкус уйдут.

3. Наколите твердые плоды иглой, смоченной в спирте.

4. Вяжущую хурму можно заморозить, повялить или высушить. Сушеная хурма абсолютно не вяжет, однако, если ее намочить, терпкий неприятный вкус может восстановиться.

Только что купленную хурму можно хранить в холодильнике совместно с другими продуктами, но при таком хранении, употребить плоды следует в течение трёх дней.

Продлить свежесть хурмы поможет более низкая температура, от 0 до -1 градус: так плод пролежит около трех месяцев. Влажность при этом должна быть 85-90%: если уровень влажности будет ниже, хурма начнет морщиться, а при большей влажности, плоды покроются плесенью.

Можно хранить хурму в морозильной камере. Быстрая заморозка позволяет сохранить все полезные свойства хурмы. И при этом способе хранения уходит вся вяжущая терпкость плодов, они становятся гораздо вкуснее и хранятся около шести месяцев. Можно заморозить хурму в сахарном сиропе, уложив плоды в банки. Размораживайте хурму при комнатной температуре. Однако мякоть размороженной хурмы становится слишком мягкой, поэтому есть её придется ложкой.

Ещё один способ хранения хурмы — это сушка. Чтобы высушить хурму самостоятельно, нужно выбрать самые твердые плоды без косточек, очистить их от кожицы, порезать на кусочки и поместить в духовку. Сушат хурму при температуре 40 — 45 градусов. За процессом желательно следить, готовность определяется на глаз, важно чтобы плоды не потемнели. Сушеные кусочки хурмы получаются сладкими и душистыми, от обилия сахаров они могут покрыться легким белым налетом.