58 попыткок незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска пресечены инспекторами по карантину..
С 19 по 25 января 2019 года государственными инспекторами по карантину растений районных территориальных инспекций Северо-Казахстанской, Жамбылской, Туркестанской областей и города Алматы было пресечено 58 попыткок незаконного ввоза растительной продукции высокого фитосанитарного риска из Российской Федерации, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.
Так, при проведении фитосанитарного карантинного контроля выявлены факты ввоза продукции без фитосанитарного сертификата: пшеницы – 60 тонн, пиломатериалов – 20 куб. м из Российской Федерации, фруктов в ассортименте – 0,12 тонн из Таджикистана, фруктов и овощей – 29,1 тонн из Кыргызстана. Также без обязательной маркировки на упаковке были ввезены яблоки – 7 тонны виноград – 20 тонн, картофель – 1,5 тонн из Кыргызстана.
При проведении контроля хурмы – 8,8 тонн из Кыргызстана был выявлен карантинный объект – червец Комстока.
В соответствии с требованиями законодательства в области карантина растений ввоз указанной продукции на территорию Республики Казахстан был запрещен. Грузы возвращены отправителям в Российскую ФедерациюТаджикистан, Кыргызстан и Узбекистан, при этом виновные лица привлечены к административной ответственности.