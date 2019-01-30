С 1 января 2019 года введена новая схема субсидирования семеноводства, которая предусматривает субсидирование элитных семян и семян 1 репродукции по нормам приобретения.

При этом семена отпускаются элитсемхозом, семхозом или реализатором сельхозтоваропроизводителю без первоначального взноса с отсрочкой платежа до осени, а их расходы возмещаются акиматом области (100%).

Осенью после уборки урожая сельхозтоваропроизводитель возвращает в Специализированную организацию 30% от стоимости элитных семян или семян 1 репродукции по норме. Гибриды первого поколения (кукурузы, сахарной свеклы, рапса, подсолнечника, хлопчатника) и элитные саженцы плодово-ягодных культур и винограда будут субсидироваться путем частичного (50%) возмещения затрат сельхозтоваропроизводителей за фактически приобретенные семена (саженцы). Процесс выдачи субсидий на семена полностью автоматизирован.

394 тыс. тонн дизельного топлива для проведения весенне-полевых работ текущего года будут распределяться между фермерами на сайте: https://qoldau.kz/. По мнению акиматов этого объема будет достаточно для проведения весенне-полевых работ.

Начато кредитование субъектов АПК, на эти цели государством выделено 60 млрд тенге, со ставкой вознаграждения для конечных заемщиков – до 7% годовых. Аграрная кредитная корпорация будет принимать заявки через портал https://qoldau.kz/. Кредитование сельхозпроизводителей осуществляться через кредитные товарищества — 13,0 млрд тенге; банки второго уровня, микрофинансовые организации, региональные инвестиционные центры – 33,0 млрд тенге; прямое кредитование через филиалы АО «Аграрной кредитной корпорации» – 14,0 млрд тенге.

В целях ускоренного обновления машинно-тракторного парка, стимулирования покупательской способности фермеров, начато инвестиционное субсидирование приобретения техники: 25% от стоимости техники.

Справочно: по предварительным данным управлений сельского хозяйства акиматов областей в 2019 году сельскохозяйственные культуры планируется разместить на площади 22,3 млн га, что на 291 тыс га больше, чем в 2018 году. Планируется увеличение площади ячменя и кукурузы — на 57 тыс га; сахарной свеклы – на 2,6 тыс га; кормовых культур – на 654 тыс га.

Аграрной кредитной корпорацией в 2018 г. в рамках программы «Кең дала» за счет выделенных бюджетных средств были прокредитованы 1 985 СХТП на возделывание 3 224,7 тыс га.

На поля весной текущего года планируют выйти 147 тыс тракторов, 3,8 тыс высокопроизводительных посевных комплексов, 83,6 тыс сеялок, 297 тыс почвообрабатывающих орудий.