Шымкентские фермеры не могут оформить субсидии

Уже второй год подряд шымкентские фермеры сталкиваются с трудностями при оформлении субсидий. Система автоматически требует наличие сельхозугодий, которых в мегаполисах просто нет, только земли населённых пунктов. В прошлом году проблему временно решили, однако в этом году ограничения вновь вступили в силу.

«Предприниматели, кто занимается откормом, молочной продукцией не могут получать субсидирование. Для города нужно именно мясо, молоко, потому что с каждым годом город растет, мегаполис, и мое мнение, в черте города должна быть агроиндустриальная зона», — говорит учредитель КХ «Байтерек Агро» Тахирбек Нишанбаев.

В министерстве сельского хозяйства заявили, что о проблеме знают. Там подтвердили, что действительно, одним из ключевых требований является наличие у сельхозтоваропроизводителя земельных участков сельскохозяйственного назначения на праве землепользования или частной собственности, соответствующей площади.

При этом существует проблема, связанная с тем, что земли на территории городов республиканского значения классифицируются исключительно как «земли населенных пунктов», что ограничивает доступ к мерам господдержки.

«Вопрос внесения соответствующих изменений в правила в части регулирования земельных участков, расположенных на территории городов республиканского значения, будет рассмотрен по итогам отраслевой целесообразности, при очередной актуализации нормативного акта по итогам обсуждений с заинтересованными сторонами», — прокомментировали в пресс-службе Министерстве сельского хозяйства РК.

Казахстанские животноводы в целом сталкиваются с системными проблемами. Всё больше фермеров вынуждены сворачивать свою деятельность, содержать скот дорого. Крупные хозяйства арендуют земли в отдалённых регионах и выращивают корм самостоятельно. А вот мелким предпринимателям такие возможности зачастую недоступны.

Чтобы откормить бычка потребуется около 50 тысяч тенге в месяц. Летом цены на корм растут как на дрожжах, говорят предприниматели. Это сезонная проблема, когда старые запасы заканчиваются а новые еще не поступили на рынок.

Эксперты говорят, в последние годы рынок животноводства переживал спад число скота сократилось, а цены на него выросли. Мелкие хозяйства испытывают особые трудности. Тем не менее, отрасль постепенно выходит из кризиса. Рентабельность животноводства начала расти, и эксперты прогнозируют приток новых предпринимателей. Чтобы процесс стал устойчивым, уверены специалисты, отрасли необходима государственная поддержка, в первую очередь кредиты и субсидии на закупку скота.