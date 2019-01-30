Пользователь Reddit опубликовал записку китайской медсестры, не знавшей английского. Содержание письма умилило пользователей соцсети, при этом часть из них посчитало записку смешной, а другие же, напротив, сочли ее пугающей, передает РИА Новости.

Девушка попыталась объяснить пациенту, что ему не следует есть и пить после 22:00, поскольку в 08:00 ему предстоит операция.

«Худшее печенье с предсказанием из всех», — предположил один из комментаторов.

«Еда и вода закончились, поэтому мы съедим тебя завтра в восемь», — ответил другой.

«Вне контекста это больше выглядит как записка от кого-то, кто остался без еды и воды и хочет положить конец своим страданиям, но почему-то в строго определенное время», — написали пользователи Reddit.

Нашлись и те, кто посочувствовал пациенту: «Бедный парень, даже у убийц есть право на последний обед».