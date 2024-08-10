Казахстанцы стали чаще обращаться к нетрадиционной медицине. Это безопасно и эффективно. Особую популярность среди казахстанцев набирает китайская народная медицина. В Шымкенте открылся центр китайской медицины «Мерей».

75-летняя Бибиниса Хайитметова 5 лет искала лекарство от своей болезни. И нашла спасение в китайской медицине. Когда женщина пришла в медицинский центр «Мерей» она не могла ходить, а после лечения пенсионерка встала на ноги, в буквальном смысле.

«Я не могла ходить, у меня сильно отекали ноги. Но сейчас мне намного лучше. Сегодня 15-ый, последний день моего лечения. Я приходила сюда каждый день Мне делали иглоукалывание, ставили банки, делали массаж, давали лекарства. Ноги очень болели, сейчас не болят. И шея перестала болеть. Чувствую себя очень хорошо», — говорит Бибиниса Хайитметова, пациентка медцентра.

Китайская медицина известна во всем мире. Главный ее принцип заключается в том, что человеческое тело рассматривают как единый орган, единый механизм. И организм должен работать в определенном порядке. Если он нарушен, его восстанавливают естественным путем. Как говорят приверженцы китайской народной медицине, химия и хирургия – понятия, чужеродные для них.

В традиционной китайской медицине диагностику проводят путем опроса, проверки пульса и осмотра языка. Этот метод помогает выставить пациенту диагноз. Врач с 35-летним опытом работы в восточной медицине говорит, по пульсу человека можно узнать какой орган поразило заболевание.

«По 28 типам сосудистых заболеваний мы определяем, к какому органу или системе принадлежит конкретное заболевание. А после осмотра языка сразу можно сказать, что происходит в организме человека. Существует около 20 видов языка. А при лечении назначаем травы», — говорит врач китайской медицины Хуан Чин Фэй.

Популярные направления лечения в китайской медицине это иглоукалывание и лечение травами. Специалисты говорят, иглоукалывание эффективно при болях в пояснице и шее. Кроме того, одним из методов лечения в восточной медицине является установка банок. Это панацея от многих заболеваний.

«Китайская медицина имеет историю в 5 тысяч лет. У нас есть более 700 видов лечебных трав. Для лечения мы используем китайские лекарственные травы и отвары трав. Независимо от тяжести состояния, все симптомы исчезают в течение двух-семи дней. И самое главное без рецидива. Мы приглашаем всех в наш центр на консультацию и лечение», — говорит Хуан Чин Фэй, врач китайской медицины.

Филиалы центров китайской народной медицины «Мерей» находятся в 6 странах мира. Опытные врачи ждут жителей и гостей Шымкента по адресу: Аймаутова, 120.

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