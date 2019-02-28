Молодые врачи Туркестанской области впервые получили государственные квартиры.

Решение проблемы нехватки специалистов в медицинских учреждениях отдаленных сел нашли власти области. С этой целью решается вопрос обеспечения молодых врачей, прежде всего жильем. При поддержке акима Туркестанской области Жансеита Туймебаева 28 молодых врачей отпраздновали новоселье.

Молодые люди, освоившие профессии хирурга, онколога, терапевта, детского врача и акушера-гинеколога, стали обладателями новеньких квартир. Большая часть молодых специалистов получили медицинское образование в ВУЗах крупных городов, таких как Астана и Алматы.

В области остро ощущается нехватка 135 врачей узкой специализации.

В 2018 году 89 молодых специалистов (врачи общей практики, хирурги, терапевты, педиатры, кардиологи, акушер-гинекологи) отправились работать в села, где все специалисты получили единовременные денежные выплаты в размере 1 млн. тенге. Молодые специалисты, получившие направление в села, обеспечены социальными выплатами.

«Такого нет ни в одном регионе страны. Мы и дальше намерены работать в этом направлении. На сессии областного маслихата планируем увеличить объем этой помощи на 1,5 млн тенге. Мы верим, что депутаты нас поддержат. Это будет способствовать решению дефицита специалистов в области, — заявил руководитель управления здравоохранения Туркестанской области Мукан Егизбаев.

8 врачей Шардаринской центральной районной больницы получили жилье в новом доме. Одна их них, семья Алибековых. Молодые врачи получили двухкомнатную квартиру в многоэтажном доме в самом центре района. Недавно они стали родителями.

» осле окончания медицинского университета я сразу вернулся в родной аул и начал работать в районной больнице. Тут же я познакомился со своей будущей женой. Она врач — гинеколог. Мы ни разу не пожалели о своем решении, вернуться в село. Но мы и мечтать не могли, что получим жилье. Квартира нам очень понравилась. Новый, теплый дом и все условия созданы», — рассказывает врач центральной районной больницы Шардара Ерлан Алибеков.

28 молодым специалистам, трудоустроенным в учреждениях сел в 2017-2018 годах, предоставлено жилье в Махтаральском, Отрарском, Арысском, Шардаринском, Келесском район, Тюлькубасском, Ордабасинском районах.

Вопросы обеспечения жильем молодых специалистов будут продолжены и в этом году.