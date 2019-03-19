В мае порядка 1,5 тыс. квартир начнут выдавать нуждающимся семьям

Министр индустрии и инфраструктурного развития Роман Скляр в ходе пресс-конференции на площадке Правительства РК рассказал когда, как и на каких условиях нуждающиеся многодетные семьи смогут получить жилье.

По его словам, в рамках уточнения бюджета на 2019 год для реализации поручений Главы государства, данных на XVІІІ съезде партии Нұр Отан, на строительство и приобретение арендного жилья для многодетных семей предусмотрено выделение регионам 50 млрд тг. В целом на данное мероприятие в течении 7 лет предусмотрели 350 млрд. тенге. Это позволит обеспечить ежегодно 6 тыс. квартирами многодетных семей. А это за 7 лет более 40 тыс. квартир.

«С 1 мая в регионах страны начнут выдавать нуждающимся многодетным семьям жилье. 6 тыс квартир будет построено и сдано многодетным семьям в текущем году и в последующие 7 лет порядка 40 тыс квартир будет выдано», — сказал Р. Скляр.

Как подчеркнул министр, программа является новой и уже завтра ее рассмотрят в Мажилисе Парламента РК. Планируется, что в апреле будет утвержден бюджет и в мае порядка 1-1,5 тыс квартир уже будут начинать раздавать нуждающимся семьям.

«У нас 25 млрд тг предусмотрено на выкуп готового жилья и 25 млрд на строительство и получение только первичного жилья. В Астане выделено 5,1 млрд тенге в данном направлении», — проинформировал министр.

Вместе с тем Р. Скляр подчеркнул, что вводится новый механизм поддержки нуждающихся в жилье категорий граждан.

«Сертификаты — это новый механизм, который будет составлять максимум 1 млн тенге и будет выдаваться от возможности местных бюджетов. Нуждающиеся категории — это работники бюджетной сферы, государственные служащие и те кому, нужна поддержка», — сказал он.

По данным министерства, в целом по республике в очереди на жилье состоит около 280 тыс. человек, относящихся к социально-уязвимым слоям населения, из них 61 тыс. детей-сирот, 104,2 тыс. неполных и 28,1 тыс. многодетных семей.

Кроме того, в рамках реализации поручения Главы Государства, данных на открытии «Года молодежи», на строительство не менее 1 тыс. арендных квартир для работающей молодежи в городах Астана, Алматы и Шымкенте предусмотрели на 2019 год 7,2 млрд. тенге.

«Квартиры будут иметь площадь в 40 кв метров. Я думаю для начала это даже очень неплохо. В Астане будет построено 350 квартир, в Алматы — 350 и в Шымкенте — 300», — отметил министр индустрии и инфраструктурного развития.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР РК Б. Качаков проинформировал, что в целом, в текущем году за счет средств из всех источников (государственный бюджет, частные инвестиции и т.д.) планируется построить 13,1 млн кв. метров нового жилья или 118 тыс. жилищ.