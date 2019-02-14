Казахстанская Ипотечная Компания запустила удобное мобильное приложение для своих клиентов.

Приложение «Личный кабинет» позволит клиентам АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» (далее «Компания») в любое время получать всю необходимую информацию о своих договорах, платежах, а также держать обратную связь с Компанией и КСК.

Асель Дыканбаева, Заместитель Председателя правления: «Личным кабинетом на официальном сайте Компании регулярно пользуется порядка 8000 наших клиентов. Пользователи могут контролировать свои платежи, видеть историю погашения по договорам аренды или ипотечных займов, а также держать коммуникацию с КИК и КСК. Все эти функции теперь стали доступны через мобильное приложение. В один клик Клиент может получить всю необходимую ему информацию без звонков, очередей, заполнения заявлений и посещения офисов».

Удобный интерфейс позволяет просматривать график и историю платежей, суммы к оплате и просроченную задолженность, а также остаток средств на счете. Приложение имеет ссылки на услуги online-банкинга от банков-партнеров для осуществления мгновенной оплаты.

Айсултан Акчурин, Заместитель Председателя правления: «На сегодняшний день в портфеле КИК более 1 миллиона кв. метров жилья — это порядка 18 000 арендных квартир по всему Казахстану; более 100 объектов, которые обслуживают 80 управляющих компаний. Автоматизация процессов между клиентами, КИК и КСК для нас является приоритетной задачей.

До конца 2019 года мы планируем подключить к работе через мобильное приложение все субъекты сервисной деятельности».

Благодаря личному кабинету клиенты могут направлять заявки и предложения, просматривать планы работ и отчеты КСК, участвовать в голосованиях и опросах. В свою очередь приложение позволяет сотрудникам управляющих компаний видеть заявки от жителей в режиме реального времени, назначать исполнителя, отправлять сообщения клиентам, а Компания имеет возможность отслеживать статистику по входящим заявкам и исполнению со стороны КСК, составлять рейтинги их работы.

Приложение предназначено для устройств, работающих на базе операционных систем iOS и Android и уже доступно для бесплатного скачивания в App Store и Play Market.