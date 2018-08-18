«НҰРЛЫ ЖЕР». СВЫШЕ ОДНОГО МИЛЛИОНА КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ АРЕНДНОГО ЖИЛЬЯ С ПРАВОМ ВЫКУПА ВВЕДЕНО В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

17 августа 2018 г. в Алматы прошел пресс-брифинг, посвященный реализации Государственной программы жилищного строительства по направлению «Арендное жилье с правом выкупа» и сдаче в эксплуатацию миллионного квадратного метра жилья.

«Арендное жилье с правом выкупа» – одно из самых востребованных и социально значимых направлений Государственной программы жилищного строительства «Нұрлы жер», инициированной Главой государства Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым.

Как оператор данного направления, АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», дочерняя организация АО «НУХ «Байтерек», на постоянной основе знакомит общественность о проделанной работе. В мероприятии приняли участие: заместитель Председателя Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Акчурин Айсултан Анварович, Управляющий директор АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания» Сыздыков Еркин Сатыбалдыевич.

Айсултан Акчурин, Заместитель Председателя Правления АО «ИО «Казахстанская Ипотечная Компания»: «Всего за период своей деятельности АО «Ипотечная организация «Казахстанская Ипотечная Компания» принимало участие в реализации пяти государственных и отраслевых программ.

Это обеспечило собственным жильем порядка 35 тыс. казахстанцев. Как один из основных операторов «Нұрлы жер» (Государственная программа «Доступное жилье – 2020», Программа развития регионов до 2020 года и Государственная программа инфраструктурного развития «Нұрлы жол» — интегрированы в программу «Нұрлы жер») Казахстанская Ипотечная Компания на текущую дату ввела в эксплуатацию более 1 млн. кв.м арендного жилья с выкупом в 20 городах (при плане до конца 2018 года 972 тыс.кв.м). Программа, кроме изначальной миссии по обеспечению доступности жилья, стала драйвером развития строительной отрасли Республики.

При строительстве арендного жилья, при инженерных и отделочных работах мы старались привлечь казахстанских производителей. Создано более 30 тысяч новых рабочих мест по всей стране. Программа «Арендное жилье с выкупом» стимулировала и инфраструктурное развитие новых городских территорий, выявила новые возможности сотрудничества горожан и местных муниципальных властей».

Программа «Арендное жилье с правом выкупа» была разработана для многодетных и неполных семей, семей, имеющих или воспитывающих детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, оралманов, инвалидов 1 и 2 группы, а также государственных служащих, военнослужащих, сотрудников специальных государственных органов, работников бюджетных организаций.

В тесном сотрудничестве с местными исполнительными органами за годы работы Программы было распределено жилье среди более 17 тысяч очередников по всему Казахстану, а это , вместе с их членами семьи, более 50 тысяч человек обрели крышу над головой. Согласно производственным планам компании, до конца года будут сданы в эксплуатацию еще более 41 тыс кв. м жилья (703 квартиры) в Костанае, Караганде, Усть-Каменогорске и Уральске.

Арендное жилье с выкупом – востребованная среди населения госпрограмма. В отличии от социально-ориентированных ипотечных продуктов, программа не требует крупных личных накоплений для первоначального взноса, а потому для многих граждан, приравненных к социально уязвимым слоям населения – это единственная возможность обзавестись собственным жильем.

Срок аренды с правом выкупа – до 20 лет. По истечении срока аренды жилье переходит в собственность арендатора. Возможен досрочный выкуп. Стоимость аренды 1 кв. м – не более 1120 тенге в Алматы и Астане, в регионах – не более 924 тенге. Все квартиры предоставляются очередникам в чистовой отделке.