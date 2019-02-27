На пресс-конференции для СМИ огласили итоги работы Специализированного межрайонного уголовного суда (СМУС) города Шымкент за прошлый год, сообщает Timeskz.kz.

По итогам работы судом, заработавшим только в июле 2018 года, в ушедшем году было рассмотрено 28 дел. По ним вынесено обвинительные и один оправдательный приговоры. Ни один из вынесенных судебных актов не был отменен вышестоящим судом.

Отвечая на вопрос собкора Timeskz.kz об окончании процесса по резонансному делу о масштабных махинациях в регистрационно-экзаменационном отделе управления административной полиции ДВД ЮКО, председатель СМУС Абсаттар Шахидинов не смог дать конкретный ответ:

«Работы еще много. Защита обвинения ходатайствовала, чтобы допрос подсудимых перенесли на финал судебного следствия. Я его удовлетворил. Подсудимых 38 человек, свидетелей – 1 900. Опросили более 1 800. Сейчас очередь дошла до тех, кто проживает за пределами Туркестанской области. Вчера с 10 утра до 18 часов вечера по видеоконференцсвязи вели опрос жителей г. Алматы, а в очереди еще Костанайская и другие области. Материалы обвинительного акта занимают 40 томов на казахском и 39 на русском языках».Отметим, что данный процесс продолжается уже полгода. Подсудимым предъявлены обвинения в создании организованной группы, получении взяток за выдачу водительских прав без экзаменов, умышленном занижении объема двигателей автомашин, злоупотреблении служебным положением и других.