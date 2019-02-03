Начавшийся в Шымкенте в июле 2018 года процесс по нашумевшему делу о махинациях в регистрационно-экзаменационном отделе (РЭО) управления административной полиции ДВД ЮКО (сейчас Туркестанская область), и его районных подразделениях, длится уже более шести месяцев.

На скамье подсудимых находится бывший начальник РЭО А. Жаппаров и еще 37 сотрудников этой организации со всей области.

Как прокомментировал собкору Timeskz.kz рассматривающий это дело председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент Абсаттар Шахидинов,

пройдено уже более половины судебного следствия. Это сложное, многоэпизодное уголовное дело (в деле более полутора тысяч томов, — прим.авт.). Уже допрошено 1 800 свидетелей. Исследовано 350 фактов незаконной регистрации автомобилей. Следующий этап — следствие о незаконной выдаче водительских прав.

Напомним, что махинации в регистрационно-экзаменационной службе сотрудники антикоррупционной службы разоблачили еще в 2016 году.

Почти два года шло досудебное следствие. Подсудимым были предъявлены обвинения: создание и руководство организованной группой, преступной организацией, а равно участие в них с использованием служебного положения; злоупотребление должностными полномочиями; получение взятки; дача взятки; служебный подлог; легализация (отмывание) денег; подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков.

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам в Шымкенте не нашлось помещения, куда можно было бы поместить 38 обвиняемых. Поэтому процесс проходит в актовом зале Аль-Фарабийского районного управления полиции, имеющем выход во двор. Сюда привозят заключенных и доставляют на процесс.

Судебный процесс по делу продолжается.