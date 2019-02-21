Масленица в 2019 году наступит в первые дни весны. Славянский культурный центр Туркестанской области приглашает всех жителей отметить Масленицу 9 марта в дендропарке села Аксукент.

Масленица, называемая также Сырной или Масленичной неделей, отмечается православными верующими на протяжении 8-й недели перед Пасхой, с понедельника по воскресенье. Предваряет собой недельное празднование Масленицы самый главный и строгий в Православной церкви пост — Великий пост 2019 года.

Число, в которое начинается Масленичная неделя, не постоянно, так как зависит от даты Пасхи. В 2019 году Пасху отмечают 28 апреля, и, соответственно, Масленица начнется 4 марта 2019 года, а закончится 10 марта 2019 года.

То есть, Масленичная неделя в 2019 году:

* Начинается — 4 марта 2019 г. (ПН)

* Оканчивается — 10 марта 2019 г. (ВС)

Понедельник. В первый день пекут блины и встречают гостей дома. Это повод позвать к себе в гости всех родственников, всех друзей, с которыми не виделись целый год и попросить у них прощения.

Вторник. Заигрыш или смотрины. В этот день родственники парня приходили в дом понравившейся ему девушки и сватали его.

Среда. «Тещины блины». В среду мать жены накрывает стол и приглашает в гости зятя. Считается, чем обильнее блюда, тем больше теща любит мужа своей дочки.

Четверг. Время народных гуляний. Все выходят на улицу, угощают друг друга блинами, общаются, играют в народные игры.

Пятница. Этот день называют «Тещин вечер». В пятницу теща идет в гости к зятю. Считалось, что такие посиделки помогают наладить отношения между поколениями в одной семье.