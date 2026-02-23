В Шымкенте с размахом отметили Масленицу

В Шымкенте состоялся яркий и душевный праздник «Широкая Масленица – Шымкент 2026», собравший тысячи гостей.

На праздничной площадке развернулись масштабные народные гуляния. Гостей угощали традиционными блинами и другими лакомствами, для детей и взрослых были организованы весёлые игры и конкурсы.

Атмосферу праздника дополнила насыщенная концертная программа с участием творческих коллективов.

Кульминацией мероприятия стало торжественное сожжение масленичного чучела — символа прощания с зимой и встречи весны.