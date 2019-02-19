В Шымкенте нет угрозы подтопления, заявляют специалисты городского Департамента по ЧС.

Тем не менее сотрудники чрезвычайных и коммунальных служб ведут работы по очистке каналов и расширения русла водоёмов в ожидании паводкового периода.

Угрозы выхода воды из берегов реки Кошкарата не несёт. Но, чтобы избежать подтоплений, сотрудники ТОО «ЛТД Турмыс» при помощи техники расчищают русло водоёма и расширяют берега. Масштаб работ впечатляющий. Ежедневно на городскую свалку вывозится до 30 грузовиков мусора. Из 15-ти километров русла реки на сегодня очищено три километра.

Нихмат Юлдашев, мастер участка: «Мы расчищаем русло реки для беспрепятственного движения воды. Экскаватором со дна поднимаем мусор. Подсыпаем берега. Теперь на протяжении трёх километров в случае паводков опасности нет».

Наблюдая за проводимыми работами обретают спокойствие и местные жители, ранее просившие забетонировать берега на всём километровом протяжении реки. А это 15 километров. С начала благоустройства водоёма бетоном покрыто пока лишь 5 километров.

Толымбек Серимбетов, местный житель: «Пока не бетонировали берега, они постоянно обваливались. И местность вокруг реки превращалась в болото, сколько бы берега не укрепляли. Но лотки всё же здесь поставить бы не мешало».

То, что весной Кошкарата не доставит хлопот — подтверждают и специалисты городского Департамента по ЧС. Тем не менее предупредительные мероприятия вести нужно, — считают они. Но основное внимание сейчас уделяется реке Бадам. В неё вливаются воды реки Сайрам-су которая известна своим бурным нравом в весенний период.

Нурболат Дербисов, начальник ДЧС г. Шымкента: «Если в горах начнётся бурное таяние снега, то река Сайрам-су принесёт много воды и тогда возникнет опасность для города. Мы же для предотвращения подтопления проводим профилактические работы. Обследуем опасные места и контролируем уровень воды. Так же провели беседы с местными жителями о необходимости соблюдать меры безопасности».

Готовясь к предстоящему паводку, специалисты коммунальных служб вручную уже очистили шесть километров русла канала Карасу и 11 километров канала Янгичек. Интенсивность работ по расчистке водоёмов будет расти по мере увеличения объёма воды в городских каналах и реках.

Данияр Худайбергенов