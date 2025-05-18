Шымкентцы не верят своим глазам: Вода вернулась в городские арыки

В Шымкенте зажурчала вода в арыках. Ирригационная система города, казавшаяся забытым воспоминанием, вновь ожила. Каналы наполнились чистой, стремительной водой.

Восстановление подачи воды стало возможным благодаря масштабной работе по реанимации ирригационной системы. Специалисты очистили и отремонтировали ключевые участки каналов, обеспечив свободное прохождение воды по всей сети. Возвращение воды в ирригационную систему имеет важное значение для озеленения городских территорий и микроклимата.

Вода была запущена по основным магистралям — каналам БМК и Янгичек. Водоснабжение охватило ирригационные лотки вдоль улиц Казыбек би, Тауке хана, Дулати и Желтоксан. Таким образом, ирригационная система уже охватила почти 30% территории Шымкента.

Мурат Абдрахманов, заместитель руководителя управления комфортной городской среды г. Шымкента: «На 2025 год планируется запустить канал Шымкент, он охватит верхнюю часть улиц Дулати, Толстого, 11 микрорайон, улицу Сайрамскую, будет проходить по этим микрорайонам. На следующий год планируется закончить канал Каусар, если закончим канал Каусар запустим микроклимат по каналу БМК от Пахтакора до Дендропарка».

Жители Шымкента отмечают, что подобной активности в сфере ирригации не наблюдалось в течение последних лет. Возвращение воды в арыки стало для многих неожиданным, но долгожданным событием.

В ближайшее время запланирован целый комплекс мероприятий по модернизации каналов и ирригационной инфраструктуры.